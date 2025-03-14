На Урале женщина бросила на морозе новорожденного и пошла под суд

В Нижнем Тагиле арестовали женщину, оставившую на морозе младенца

На Урале суд избрал меру пресечения женщине, которая оставила своего ребенка на морозе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

По версии следствия, 36-летняя подозреваемая оставила новорожденного на скамье около дома на Красноармейской улице 4 марта. Позже его нашел мужчина.

«Никаких пояснительных записок в свертке не было, с момента рождения мальчика прошло не более суток», – сообщается в публикации.

Младенца госпитализировали с переохлаждением. Позже с помощью ДНК-теста установили, что матерью пациента является ранее судимая женщина.

В отношении родительницы возбудили уголовное дело. Суд отправил ее под арест.

Известно, что она уже привлекалась к ответственности за тяжкие преступления, в 2022 году она освободилась из колонии. При этом в 2018 году ее лишили родительских прав на шестерых детей.

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