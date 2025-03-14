«Змея на выгуле»: в России участились случаи с найденными в квартирах рептилиями

Россияне начали все чаще обнаруживать змей в своих квартирах или подъездах, в том числе такие ситуации участились в Москве. Заползают они в жилье через вентиляцию, канализацию и окна, а главной причиной является безответственность их владельцев. На прошедший Новый год москвичи активно покупали и дарили друг другу рептилий как живой символ года, рассказал 360.ru зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Я еще, наверное, полгода назад говорил: давайте постараемся до всех донести, что наступающий год Змеи — это не повод бежать в зоомагазины и скупать змей для того, чтобы кому-то сделать подарок. Потому что они настолько сложны в содержании, уходе, что такие истории могут закончиться плохо. Ну, судя по всему, донести не удалось», — констатировал депутат.

Спрос на змей в канун праздников вырос в несколько раз, причем очень часто они попадали в руки неподготовленных людей, добавил Бурматов. Из-за этого выросло и число неприятных инцидентов, когда змеи уползают из квартир в подъезд или к соседям. Что касается угрозы нарваться на ядовитую рептилию, то следует помнить, что по закону россиянам запрещено заводить кобр, мамб, морских змей, цепочных и габонских гадюк, представляющих смертельную опасность. Однако и этот закон многие нарушают – по словам Бурматова, он сталкивался со случаями, когда побеги ядовитых змей заканчивались трагично.

«Хочу обратить внимание на то, что это подразумевает административную или даже уголовную ответственность, если запрещенная для содержания дома змея уползет и причинит кому-то вред», — подчеркнул парламентарий, призвав не дарить и не принимать змей в качестве подарка.

Содержать как змей, так и ящериц следует строго в террариумах на ограниченной территории, свободный выгул категорически запрещен, подчеркнула известная в столице владелица 38 змей Кристина Демина.

«Выпускать их можно только под присмотром владельца. И он должен вообще ни на секунду не отходить от животины, потому что это прыткое, быстро ищущее лазейки существо», — подчеркнула она.

Если в квартиру заползла змея, то не надо кричать и пугать ее, пытаться схватить или ударить. Можно попытаться осторожно накрыть ее контейнером, а затем позвонить в МЧС.

«У змеи нет цели нас укусить. Но она может защищаться, если есть угроза для ее жизни. Поэтому если мы находим какую-то змейку в помещении, то не паникуем, держим эмоции под контролем, хладнокровно оцениваем ситуацию», — заключила Демина.

Ранее пенсионерка из Москвы поймала змею в своей квартире.