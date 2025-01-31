Посольство РФ в Финляндии надеется на оправдательный приговор Тордену

Посольство РФ в Финляндии рассчитывает на оправдательный приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), которого обвиняют в якобы военных преступлениях на Украине в 2014 году. Об этом РИА Новости заявили в дипмиссии.

«Рассчитываем на оправдательный вердикт, исходя из надуманности обвинений и явной недостаточности доказательной базы», — заявили в посольстве.

Посольство России выразило надежду, что атмосфера русофобии в Финляндии не повлияет на непредвзятость правосудия.

До этого сообщалось, что обвинение в Финляндии просит приговорить гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за якобы военные преступления, совершенные им на Украине в 2014 году.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014–2015 годов на территории Украины. В Финляндии ему может грозить пожизненное заключение.

Ранее посольство России в Финляндии рассказало, как будет защищать Тордена.