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Петербургский первоклассник угодил в больницу после падения в классе

В Петербурге первоклассника бросили на пол в школе и он оказался в больнице
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге полиция разбирается в обстоятельствах травмирования первоклассника в школе. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Инцидент произошел в образовательном учреждении на Бестужевской улице 13 марта. По словам школьного врача, утром к ней обратился ученик первого класса с жалобами на травму. По словам мальчика, одноклассники бросили его на пол и он ударился головой.

Пострадавшего отправили в медучреждение. Информация о его состоянии отсутствует.

«По данному факту ОДН УМВД России по Калининскому району проводится проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого в Красноярске четвероклассники толпой избили девочку в школе.

Ранее в Коми родителей школьника, избившего мальчика, обязали выплатить пострадавшему ребенку компенсацию.

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