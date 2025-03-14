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В Улан-Удэ владелец магазина сделал замечание мужчине в балаклаве и был избит

В Улан-Удэ мужчины напали на владельца магазина после замечания
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Pexels

В Улан-Удэ двоих молодых людей задержали за нападение на человека. Об этом сообщает управление Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в Октябрьском районе города. По словам пострадавшего, который является владельцем магазина, в его торговую точку зашли три человека, один из которых был в балаклаве.

На улице хозяин магазина сделал мужчине в балаклаве замечание. После этого между ними произошла ссора, которая позже переросла в драку. На конфликт обратил внимание продавец и нажал на «тревожную кнопку».

«Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал правонарушителей и доставил их в отдел полиции», – сообщается в публикации.

Отмечается, что до прибытия росгвардейцев один из нападавших успел сбежать с места.

Задержанными оказались 20-летние местные жители. В отношении обоих составили административный протокол за нанесение побоев.

Ранее в Москве дед избил 14-летнего внука, отказавшегося мыть посуду.

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