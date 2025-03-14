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Россиянам напомнили о новых крупных штрафах за неучтенные хозпостройки

Эксперт по недвижимости Шмелев: россиян оштрафуют за неучтенные хозпостройки
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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Россияне должны регистрировать все хозпостройки на своих участках, включая дачные, для последующей оплаты налогов. В противном случае их ожидают внушительные штрафы, напомнил эксперт по недвижимости Владимир Шмелев. К таким строениям относятся все капитальные объекты, имеющие фундамент, которые нельзя сдвинуть с места, пояснил он в беседе с 360. Ru.

Все постройки с фундаментом нужно поставить на кадастровый учет и зарегистрировать в ЕГРН, внеся после этого дополнительный налог. Причем важно учитывать и назначение самого участка — если он предназначен строго для огородничества, то за строительство на нем объекта с фундаментом можно получить штраф, отметил Шмелев. Он также напомнил, что с 1 января пошлина за постановку строения на учет обойдется в 2 тыс. рублей, а постановка с одновременной регистрацией права — в 6 тыс. рублей. Что касается налогов, то владелец будет ежегодно платить от 0,2% до 0,3% от кадастровой стоимости постройки.

«Требуют регистрации именно те постройки, которые находятся на фундаменте или построены из кирпича или пеноблока, то есть те строения, которые невозможно перенести с одного участка на другой, — подчеркнул специалист. — Если это баня-бочка, то вносить ее в реестр не нужно, потому что ее можно передвигать при помощи манипулятора».

Шмелев также напомнил, что платить налог не придется даже за капитальную постройку, если ее площадь не превышает 50 кв. м. Это правило распространяется на один объект на участке.

Проверять наличие на участках незарегистрированных построек будут представители муниципалитета, которые затем передадут данные в налоговые органы. Рейды сейчас уже начались, но в будущем они станут более строгими, заключил специалист.

Ранее стало известно, что в России начнут штрафовать владельцев заброшенных участков.

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