Как навсегда избавиться от мышей в доме: эффективные и простые способы Что делать, если в доме завелись грызуны: методы борьбы с мышами, советы профессионалов

Многие сталкиваются с проблемой мышей в доме, особенно в холодное время года, когда грызуны стремятся найти тепло и пищу. Как избавиться от незваных гостей и предотвратить их возвращение? Самые эффективные способы борьбы с мышами и советы от профессионалов — в материале «Газеты.Ru».

Признаки наличия мышей в доме

Грызуны заводятся в домах, особенно в частных, как правило, с наступлением сезона холодов, рассказал «Газете.Ru» дезинфектор, биолог Роман Хряпин. В теплое время года они живут снаружи, потому что там достаточно источников пищи. Когда приходит зима ситуация резко меняется, поэтому животные ищут укрытие.

В сельских домах мыши обычно покидают жилище, когда приходит лето. В многоквартирных же домах они заводятся, как правило, навсегда. Грызун проникает в дом, понимает, что ему там комфортно, и начинает размножаться. Роман Хряпин Дезинфектор, биолог

Мыши оставляют после себя мелкие черные или коричневые экскременты размером около 3–6 мм. Чаще всего такие следы можно увидеть в кладовых, кухонных шкафах, вдоль стен или в других укромных местах, где грызуны прячутся. Эти дорожки появляются регулярно, так как животные обычно возвращаются к одним и тем же местам. Если вы заметили помет, стоит внимательно проверить соседние места на предмет других признаков.

Грызуны активны преимущественно ночью и могут издавать характерные скребущие и шуршащие звуки, которые слышны из-за стен, над потолком или под половицами. Шум может быть недолгим и резким, словно кто-то быстро передвигается. Иногда можно услышать даже тихий писк, особенно если в доме живет не одна мышь.

Мыши, как правило, питаются продуктами из упаковок, оставленных на столах или в легкодоступных местах, а также грызут картон, ткань и деревянные предметы. Небольшие дырочки или следы от зубов легко заметить на углах упаковок, особенно если они содержат крупы, сахар или печенье. Также грызуны могут повредить проводку.

Мышиная моча обладает характерным резким запахом, напоминающим аммиак, который хорошо улавливается в закрытых или мало проветриваемых помещениях. Чем дольше грызуны находятся в доме, тем сильнее будет этот запах, особенно если их численность растет. Сильный запах также может появиться у близлежащих вещей или мебели.

Маленькие вредители строят гнезда из всего, что можно разорвать на кусочки — бумаги, ткани, картона. Гнезда обычно располагаются в укромных местах: например, на чердаке, в шкафах, пространстве под раковинами или внутри стен, где им легко скрываться. Часто рядом с зоной их обитания находятся экскременты или оставленный мышами мелкий мусор.

На участках пыли можно заметить мелкие отпечатки лапок или длинные следы хвоста, которые грызуны оставляют, передвигаясь вдоль стен. Они выглядят как маленькие, парные отпечатки, часто расположенные рядами. Мыши предпочитают двигаться вдоль стен, чтобы чувствовать себя защищенными.

close Paulpixs/Shutterstock/FOTODOM

Как избавиться от мышей в доме самостоятельно

Избавиться от мышей в доме — задача вполне выполнимая, если знать, какие методы применять и как правильно организовать борьбу с грызунами. Самостоятельные меры помогут эффективно устранить вредителей, не прибегая к помощи специалистов. Физические методы борьбы с мышами включают использование различных ловушек и устройств для их отлова или уничтожения.

Механические ловушки. Это — классический метод борьбы с грызунами. Пружинные ловушки мгновенно захлопываются при контакте с мышью. Они эффективны и недороги, их можно использовать многократно. Лучше устанавливать механизмы вдоль стен, где чаще передвигаются мыши. Приманивают грызунов небольшими порциями пищи. Ловушки нужно регулярно проверять и очищать.

Клеевые ловушки. Липкие ловушки или клеевые платформы представляют собой картонные или пластиковые подложки с нанесенным липким слоем, который удерживает мышь при попадании на нее. Они хорошо подходят, чтобы обнаружить и поймать небольшое количество грызунов, однако они не подходят для массовой борьбы, так как требуют частой замены и могут вызывать мучения у мышей, что считается негуманным.

Живоловушки. Живоловушки (или гуманные ловушки) — это еще один способ избавиться от грызунов в доме. Они предназначены для отлова мышей без нанесения им вреда. Коробки или контейнеры оснащены механизмом, который закрывается при входе мыши, не позволяя ей выбраться. Дальше зверька можно спокойно вернуть в естественную среду обитания подальше от дома. Однако нужно постоянно контролировать ловушку, чтобы избежать гибели животного.

Электронные ловушки. Электронные ловушки убивают вредителей разрядом, обеспечивая быстрый и безболезненный способ устранения. Ловушки оснащены сенсорами, которые активируют заряд, когда мышь заходит вовнутрь. Кроме того, они не требуют регулярного контроля, поскольку большинство таких ловушек имеют индикаторы, которые сигнализируют о необходимости очистки.

Ультразвуковые отпугиватели. Устройства излучают ультразвуковые волны, которые не слышны человеку, но раздражают мышей и отпугивают их. Они особенно эффективны на начальной стадии борьбы с мышами, когда их присутствие еще не стало массовым. Однако грызуны могут привыкнуть к шуму, поэтому ультразвук лучше использовать в комбинации с другими методами.

Домашние питомцы. Наши четвероногие друзья, особенно кошки, могут быть естественными охотниками на мышей и часто отпугивают или отлавливают грызунов. Некоторые породы кошек более активны в охоте на мелких вредителей. Однако не все домашние питомцы отличаются склонностью к ловле мышей, поэтому этот метод не всегда дает гарантированный результат.

Химические и естественные репелленты от мышей

Если вы хотите отпугнуть мышей без использования ловушек и жестких мер, химические и естественные репелленты могут стать отличным решением. Эти средства позволяют создать неблагоприятные условия для грызунов, заставляя их покинуть ваш дом или избегать его вовсе.

Советы по использованию репеллентов

Применение нескольких видов репеллентов сразу повысит вероятность отпугивания мышей.

Запах эфирных масел и специй ослабевает со временем, поэтому важно обновлять средства каждые несколько дней.

Оставляйте репелленты в углах, вдоль стен и в местах, где видели признаки присутствия мышей.

Если у вас есть дети или домашние животные, выбирайте репелленты, которые не представляют опасности для них.

Для эффективного контроля численности мышей репелленты лучше комбинировать с методами физической борьбы с грызунами.

Репелленты могут отпугнуть мышей от каких-то зон их привычного обитания. Но они просто переберутся в другие места. К сожалению, нам приходится прибегать к истребительным методам и мерам. Роман Хряпин Дезинфектор, биолог

Химические репелленты

Отравленные приманки. Это один из самых распространенных методов химической борьбы с мышами. Отравленные приманки обычно содержат антикоагулянты, которые вызывают у мышей внутренние кровотечения, что приводит к их гибели. Приманки бывают в форме гранул, брикетов или зерен и раскладываются в местах, где мыши наиболее активны. Однако стоит учитывать, что отраву необходимо использовать осторожно в домах с детьми и домашними животными.

Аэрозоли и спреи с репеллентами. Такие средства распыляют в местах, где могут находиться и передвигаться мыши. Препараты обычно содержат вещества, отпугивающие грызунов своим запахом или действием на слизистые оболочки. Спреи можно использовать для обработки труднодоступных мест, щелей и отверстий. Однако важно не злоупотреблять такими средствами внутри жилых помещений, так как они имеют неприятный запах и могут вызывать аллергию.

Химические гранулы и порошки. Гранулы и порошки, специально разработанные для борьбы с мышами, содержат химические вещества, которые грызуны избегают из-за запаха или вкуса. Эти средства можно использовать как барьерный метод — например, посыпать ими периметр дома или места вблизи входов. Этот метод также требует осторожного применения, чтобы избежать контакта с домашними животными и детьми.

close Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Естественные репелленты

Эфирные масла. Мыши не переносят запах некоторых эфирных масел — перечной мяты, лаванды, эвкалипта и гвоздики. Ватные шарики, пропитанные эфирным маслом, можно разложить вдоль стен, в кладовых, шкафах и других местах, где, возможно, обитают мыши. Масло мяты считается одним из самых эффективных природных репеллентов: достаточно капнуть несколько капель на вату и разместить в местах скопления грызунов, обновляя каждые несколько дней.

Черный или кайенский перец. Запах этих приправ также неприятен для грызунов. Можно насыпать немного черного или кайенского перца в углы и вдоль стен. Если животные чувствуют раздражение на слизистых, они избегают этих мест. Но важно понимать, что запах со временем ослабевает, поэтому нужно регулярно обновлять специи.

Лавровый лист. Листья лавра также обладают отпугивающим свойством. Их можно разложить в кладовых, под раковинами и в других укромных местах. Сухие листья лучше периодически заменять свежими, чтобы запах оставался интенсивным.

Лук и чеснок. Сильный запах лука и чеснока действует на грызунов как репеллент. Разложенные зубчики чеснока или кусочки лука в местах возможного проникновения зверьков создают естественный барьер. Этот метод хорошо работает в подвалах или на чердаках, где меньше вероятность, что запах будет мешать людям.

Растения-репелленты. Некоторые растения — мята, розмарин и лаванда — помогают отпугнуть мышей. Можно высадить их вокруг дома или поставить горшки с ними на подоконники. Они создают естественный барьер для грызунов и делают территорию вокруг менее привлекательной для них. Кроме того, такие растения можно использовать для приготовления собственных спреев-репеллентов, добавив их в воду и настаивая в течение нескольких дней.

Когда стоит обращаться к специалистам

Если мыши появляются регулярно, несмотря на принятые вами меры (установка ловушек, применение репеллентов и соблюдение чистоты), это может свидетельствовать о большом количестве грызунов, которое трудно контролировать самостоятельно.

Если вы заметили несколько гнезд, молодняк или другие признаки активного размножения вредителей, борьба может потребовать профессионального вмешательства. Грызуны размножаются очень быстро, поэтому в таких случаях самостоятельные методы не всегда дают долгосрочный результат.

Мыши могут переносить заболевания, а также вызывать аллергию и портить запасы пищи. Если у вас в доме маленькие дети, пожилые люди или люди с ослабленным иммунитетом, присутствие грызунов становится опасным. Помимо этого, мыши могут перегрызать провода, что создает риск пожара.

Когда грызуны проникают в труднодоступные или закрытые места (стены, потолки, вентиляционные шахты) и другие узкие участки, доступ к которым требует специального оборудования или методов, лучше обратиться к специалистам. Они располагают нужными инструментами и опытом для работы в таких условиях.

Преимущества обращения к профессионалам:

Специалистам доступны профессиональные средства и методы, которые действуют быстрее и дольше, чем бытовые средства.

Профессиональные препараты и методы, которые используют специалисты по дератизации, обычно безопасны для жильцов при соблюдении всех инструкций.

Профессиональная обработка экономит время, так как вы получаете быстрый и комплексный результат.

Многие компании дают гарантию на свои услуги, что обеспечивает уверенность в решении проблемы.

Профилактика появления мышей в доме

Предотвратить появление мышей в доме гораздо легче, чем бороться с ними, когда они уже хорошенько обосновались. Профилактические меры помогут создать условия, при которых грызуны не смогут проникнуть в ваше жилище или найдут его непривлекательным для обитания.

Правильное хранение продуктов

Всегда храните продукты в герметичных контейнерах из стекла или плотного пластика, так как маленькие вредители легко прогрызают картон и мягкие упаковки. Уберите все съедобные запасы с открытых полок и из доступных мест, особенно крупы, сахар и сладости, которые привлекают мышей. Важно регулярно проверять кладовые и шкафы, чтобы исключить наличие даже мелких крошек и остатков пищи.

Чистота и порядок

Поддерживайте чистоту в доме, особенно на кухне и в местах, где могут остаться крошки или пищевые отходы. После приготовления пищи протирайте столы, подметайте или пылесосьте полы, чтобы не оставлять грызунам потенциальные источники питания. Храните мусор в плотно закрывающемся контейнере и своевременно выбрасывайте его, так как пищевые отходы — одна из основных приманок для мышей.

Закрывайте щели и отверстия

Обследуйте дом на наличие щелей и отверстий, через которые мыши могут проникнуть внутрь. Установите уплотнители на двери, заделайте все щели вокруг труб, вентиляционных отверстий и окон, особенно в подвале и на кухне. Даже небольшие отверстия диаметром около сантиметра могут стать входом для мышей.

Устраните укрытия для грызунов

Уберите захламленные участки, особенно в гараже, на чердаке или в подвале, так как мыши предпочитают прятаться в грудах вещей. Храните коробки и другие материалы в закрытых местах и старайтесь регулярно проводить там уборку. Если рядом с домом есть дрова или куча мусора, держите их подальше от стен дома, чтобы снизить риск проникновения мышей внутрь.

Используйте натуральные отпугиватели

Можно разместить несколько ватных шариков, пропитанных мятным маслом, в углах, вдоль стен или в кладовых. Также можно посадить растения, которые отпугивают мышей, возле входов и окон, чтобы создать естественный барьер.

Регулярный осмотр и профилактика

Периодически проверяйте дом на наличие признаков грызунов, особенно осенью и зимой, когда мыши ищут тепло и убежище. Установите ловушки или ультразвуковые отпугиватели в местах с повышенным риском, чтобы предотвратить проникновение мышей. Регулярные проверки помогут быстро заметить и устранить возможные проблемы до того, как они станут серьезными.