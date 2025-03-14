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«Команда Арктики» предложила обратить внимание общества на арктические проекты

В России предложили провести Год Арктики
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Shutterstock/Andrei Stepanov

Представители студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики», который действует на базе РТУ МИРЭА, направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением объявить 2026 Годом Арктики в России, сообщает пресс-служба корпуса.

Также студенческий корпус предложил провести федеральную информационную кампанию, чтобы привлечь внимание общества к арктическим проектам.

«Посетить Арктику и остаться равнодушным невозможно. Россия, по словам президента Российской Федерации Владимира Путина, является безусловным лидером в регионе, а значит, несет ответственность за сохранение и приумножение богатств Арктики», — говорится в письме.

Представители корпуса добавили, что российский бизнес, наука и культура могут реализовать свои проекты, связанные с развитием и сохранением Арктики.

«Это повысит престиж работы в этих уникальных местах и укрепит статус России как страны — лидера в Арктическом регионе», — добавляется в тексте письма.

Напомним, в 2025 году запланировано около 100 экспедиций проекта «Команда Арктики», в том числе в Арктическую зону, по Северному морскому пути, на Байкал, Алтай, в Приэльбрусье и другие.

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