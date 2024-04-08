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Учительница пригласила 11-летнего школьника к себе домой и изнасиловала

Fox: в США педагог школы изнасиловала 11-летнего мальчика

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Macon County Jail

В штате Иллинойс полиция предъявила обвинения в изнасиловании несовершеннолетнего школьной учительнице. Об этом сообщает Fox.

Элли Бардфилд арестована по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка, женщина несколько лет работала в школе поселка Сион в качестве замещающего педагога.

В полицию на нее заявили родители 11-летнего мальчика, они сообщили, что в конце марта педагог пригласила их сына в гости к себе домой. Спустя некоторое время мальчик признался, что Бардфилд занялась с ним сексом.

Во время обыска следователи обнаружили в телефоне женщины переписку интимного характера и установили, что американка несколько раз вступала в сексуальную связь с ребенком, первый эпизод изнасилования произошел в стенах школы.

В Великобритании осудили пару, которая долгое время насиловала ученицу начальной школы. Педагог школы вместе с мужем совратила девочку-подростка. Супруги получили длительные сроки заключения.

Ранее полицейский доставил в участок изнасилованную девочку и надругался над ней.

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