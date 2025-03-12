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В Ленобласти кассир изнасиловал несовершеннолетнюю гостью

В Ленобласти мужчина изнасиловал девочку в гостях у подруги
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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

Жительница Кудрово обвинила знакомого дочери в изнасиловании, мужчина применил к девочке силу и надругался. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать 16-летней школьницы. Женщина сообщила, что в квартире на Дальневосточном проспекте малознакомый мужчина изнасиловал ее дочь.

Выяснилось, что девочка находилась в гостях у подруги, злоумышленник применил силу и надругался над ней. 11 марта сотрудники полиции задержали подозреваемого, 22-летний кассир алкомаркета помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ялте иностранца осудили за растление девятилетней девочки. 63-летний мужчина переписывался с ребенком и убеждал отправить фото непристойного содержания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к 12 годам лишения свободы, которые он должен провести в колонии строгого режима.

Ранее в Татарстане педофил надругался над пятью детьми и шантажировал их.

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