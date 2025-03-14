В Москве спасли пациентку с синдромом «разбитого сердца»

Кардиологи ГКБ имени А. К. Ерамишанцева спасли пациентку с кардиомиопатией Такоцубо (синдром «разбитого сердца»), которая часто развивается на фоне сильного стресса и эмоциональных переживаний. Об этом »Москве 24» сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

Заведующая отделением неотложной кардиологии Мария Воробьева уточнила, что женщина жаловалась на выраженную боль в груди и признаки сердечной недостаточности. По ее словам, ее стресс имел накопительный эффект — сначала он возник из-за семейного горя, а после — из-за утраты питомца.

«Люди не всегда могут прогнозировать, что станет «пусковым механизмом» для болезни, но определенно стоит подчеркнуть: как острый, так и хронический стресс негативно влияет на сердце», — отметила Воробьева.

Врачи провели пациентке необходимую терапию, чтобы стабилизировать ее состояние, после чего ее выписали из стационара в нормальном самочувствии.

Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк до этого говорила, что симптомы «синдрома разбитого сердца» похожи на признаки инфаркта миокарда. К главным признакам недуга она отнесла боль в груди и одышку. Первым сигналом синдрома Такоцубо иногда может быть резкое снижение давления или обморок, добавила Гаврилюк.

Ранее сообщалось, что пермские кардиохирурги спасли беременную с редкой патологией сердца.