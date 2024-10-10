Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как распознать «синдром разбитого сердца»

Врач Гаврилюк: боль в груди является признаком синдрома разбитого сердца

close
Shutterstock

Симптомы синдрома Такоцубо? или «синдрома разбитого сердца»? похожи на признаки инфаркта миокарда. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.

«Синдром Такоцубо — это острая патология сердца, связанная со спазмом его сосудов. В отличие от инфаркта миокарда, здесь нет первичной проблемы с сосудами. Как правило, их просвет сужается на фоне большого количества адреналина в крови», — уточнила эксперт.

К главным признакам недуга она отнесла боль в груди и одышку. Врач отметила, что при инфаркте боль из области сердца может отдавать в руку, горло и даже живот. Первым признаком синдрома Такоцубо иногда может быть резкое снижение давления или обморок, заключила Гаврилюк.

Накануне врачи Пушкинской больницы в Подмосковье спасли 70-летнюю женщину с редким заболеванием сердца — синдромом Такоцубо, или «синдромом разбитого сердца», который развивается на фоне внезапного стресса и проявляется временным нарушением функции сердечной мышцы. По словам медиков, это заболевание не менее опасно, чем инфаркт миокарда.

Ранее врач рассказал, по каким симптомам можно распознать инфаркт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами