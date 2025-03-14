«Перегружены сообщениями»: россияне пожаловались на хаос в рабочих чатах

Большинство россиян хотели бы отделить свои рабочие чаты от личных переписок и другого контента – об этом сообщили 85% участников соответствующего опроса. Это на 14% больше, чем годом ранее, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования разработчика онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций Mango Office.

Большинство российских работников сообщили об ухудшении качества рабочих коммуникаций в 2025 году – по их словам, они становятся все более «хаотичными». Еще 71% респондентов признались, что хотели бы улучшить качество бизнес-общения.

«Сотрудники российских компаний в открытую говорят, что качество бизнес-общения должно быть улучшено. Они перегружены сообщениями, путаются и отвлекаются на личные и деловые чаты», — подчеркнул директор по продажам Mango Office Александр Шикинов.

Из-за этого хаоса в переписках теряются важные задачи, сообщения просто «тонут» среди других. Причем важно, что за год ситуация только ухудшилась, добавил эксперт. Он призвал помнить, что и на мотивацию работников, и на атмосферу в коллективе, и на результаты труда общение оказывает огромное влияние. Сделать его более эффективным можно с помощью внедрения новых цифровых сервисов. В противном случае, если ничего не предпринимать, то люди будут выгорать и чаще увольняться, предупредил Шикинов.

Исследование подготовлено на основе опроса более 1,5 тыс. россиян из всех федеральных округов страны.

Напомним, до этого 72% опрошенных россиян сообщили, что устали от большого количества рабочих чатов и мечтают их покинуть. Основной причиной этого 37% назвали повышенную нервозность, также среди важных причин – постоянная доступность, неограниченность временем, невозможность сконцентрироваться на отдыхе и напряжение.

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