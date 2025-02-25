«Нервозность и усталость»: россияне заявили, что мечтают покинуть рабочие чаты

Большинство россиян устали от большого количества рабочих чатов и мечтают их покинуть – об этом заявили 72% участников соответствующего опроса. Основной причиной этого 37% назвали повышенную нервозность, цитирует RT результаты исследования, участие в котором предполагало возможность дать множественный выбор ответа.

Важной причиной недовольства чатами стала постоянная доступность (38%). Также 44% опрошенных отметили, что такие переписки не ограничены временем, из-за чего им могут написать и рано утром, и поздно вечером. Даже во время отпуска из-за этого не могут сконцентрироваться на отдыхе 17% россиян – они признались, что постоянно напряжены, так как ждут сообщения в рабочем чате.

Игнорирование переписки и несвоевременный ответ на сообщение может стать проблемой для 8% опрошенных – они рассказали, что за это могут получить взыскание. При этом 13% отметили, что после завершения рабочего дня отключают звук в чатах. Большинство считают, что при необходимости и каком-то срочном вопросе им позвонят (51%).

Несмотря на недовольство, 61% опрошенных признались, что формат переписки в чатах позволяет им экономить время.

Исследование проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование» подготовлено на основе опроса более 1,3 тыс. жителей России.

Напомним, также недавний опрос показал, что лишь у одного из пяти россиян не вызывают раздражения рабочие чаты. Российские работники рассказали, что их больше всего раздражают сообщения не по делу, в том числе картинки, гифки, онлайн-открытки с приветствиями и поздравлениями. Только у 21% опрошенных переписка с коллегами в чатах не вызывает негативной реакции.

Ранее исследователи выяснили, какие «ритуалы» совершают перед работой россияне.