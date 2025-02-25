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Психиатр назвал россиянам ключевое условие полноценного отдыха на выходных

Психиатр Тетюшкин: на выходных россиянам необходимо отключать рабочие чаты
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Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

На выходных и во время отпуска россиянам необходимо отключать рабочие чаты, чтобы была возможность восстановить силы, считает психиатр Михаил Тетюшкин. Оставаясь на связи постоянно, человек просто «расширяет» трудовой день на целые сутки, объяснил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Из-за постоянной включенности в рабочие чаты люди перестали иметь свое личное время, подчеркнул психиатр.

«Восьмичасовой рабочий день был придуман, это не просто такая цифра пришла кому-то в голову. Это тот период, который является приемлемым для нормальной работы. И оставшиеся 16 часов позволяют восстанавливать силы», — пояснил он.

Переписка в чатах с коллегами не дает человеку отключиться от рабочего процесса, по сути, он формально продолжает трудиться, так как находится в пределах досягаемости начальства 24 часа в сутки. Нужно стремиться отключать рабочие чаты сразу после завершения трудового дня, заключил психиатр.

Напомним, исследователи выяснили, что большинство россиян (72%) устали от большого количества рабочих чатов и мечтают их покинуть. Основной причиной этого они назвали повышенную нервозность, постоянную доступность и неограниченность переписок временем. Даже во время отпуска из-за этого не могут сконцентрироваться на отдыхе 17% россиян – они признались, что постоянно напряжены, так как ждут сообщения в рабочем чате.

Ранее оказалось, что 43% россиян не любят «войсы» и «кружочки» в рабочих чатах.

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