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Мать ударила дочь головой о плитку, школьница попала в больницу с сотрясением

В Петербурге школьница попала в больницу и пожаловалась на избиения дома
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Shutterstock

В Петербурге 12-летняя школьница пожаловалась на избиение со стороны семьи. Об этом сообщает «Фонтанка».

Пятиклассница попала в больницу накануне, медики диагностировали у нее сотрясение мозга средней степени тяжести и направили в стационар.

В беседе с инспектором по делам несовершеннолетних пострадавшая рассказала о том, что подвергалась насилию дома. Так, 28 марта мать ударила ее о плитку головой, спустя десять дней к избиениям подключилась бабушка.

В результате в отношении матери составили административный протокол. Материалы правоохранители передали в следственный комитет региона.

До этого в Петербурге мать истязала детей из-за того, что они обвинили ее возлюбленного в домогательствах. Сначала девочки обвинили отчима в изнасиловании, после чего подозреваемого задержали и арестовали.

Дети остались жить с матерью, но на допросе спустя два месяца дети рассказали об избиениях. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Ранее на Камчатке пьяная мать избивала детей за плохие оценки.

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