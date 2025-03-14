Мать ударила дочь головой о плитку, школьница попала в больницу с сотрясением

В Петербурге 12-летняя школьница пожаловалась на избиение со стороны семьи. Об этом сообщает «Фонтанка».
Пятиклассница попала в больницу накануне, медики диагностировали у нее сотрясение мозга средней степени тяжести и направили в стационар.
В беседе с инспектором по делам несовершеннолетних пострадавшая рассказала о том, что подвергалась насилию дома. Так, 28 марта мать ударила ее о плитку головой, спустя десять дней к избиениям подключилась бабушка.
В результате в отношении матери составили административный протокол. Материалы правоохранители передали в следственный комитет региона.
До этого в Петербурге мать истязала детей из-за того, что они обвинили ее возлюбленного в домогательствах. Сначала девочки обвинили отчима в изнасиловании, после чего подозреваемого задержали и арестовали.
Дети остались жить с матерью, но на допросе спустя два месяца дети рассказали об избиениях. В отношении женщины возбудили уголовное дело.
Ранее на Камчатке пьяная мать избивала детей за плохие оценки.