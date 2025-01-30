На Камчатке пьяная мать избивала детей за плохие оценки

В Елизово Камчатского края мать более года издевалась над своими детьми из-за плохих оценок в школе. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.

По данным следствия, с января 2023 года по сентябрь 2024, будучи недовольной успеваемостью двух несовершеннолетних, мать избивала сына и дочь, угрожала им и оскорбляла.

О происходящем в семье стало известно, когда отец несовершеннолетних обратился с заявлением в правоохранительные органы. В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело об истязании, ей может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Подмосковье под арест отправили супругов, которые пытали свою 11-летнюю дочь.