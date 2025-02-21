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В Петербурге мать истязала родных дочерей из-за жалоб на домогательства отчима

Mash: в Петербурге мать избивала дочерей, жаловавшихся на домогательства отчима
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oatawa/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Петербурга стала фигуранткой уголовного дела после того, как ее дети обвинили ее возлюбленного в надругательстве. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Правоохранители обратили внимание на сожителя женщины в декабре прошлого года. Одна из девочек рассказала, что мужчина изнасиловал ее старшую сестру и совершал в ее отношении насильственные действия. В результате возлюбленного их матери арестовали.

После произошедшего дети остались жить с матерью, но спустя два месяца на допросе старшая девочка призналась в том, что родительница постоянно унижает их и избивает. Такое происходило и раньше, но после ареста сожителя женщина якобы стала делать это чаще.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязании. Свою вину она не признает.

До этого в Нижнем Новгороде 17-летняя девушка обвинила отчима в домогательствах. Мать пострадавшей не верит ее словам.

Ранее нелегальный мигрант-трансгендер надругался над школьником в туалете в США.

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