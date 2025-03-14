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Врач рассказала о главных правилах соблюдения поста для детей

Врач Макарова: детям до семи лет нельзя исключать мясо из рациона во время поста
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elenamazur/Shutterstock/FOTODOM

Родителям важно составить ребенку сбалансированный рацион питания, если он соблюдает пост, чтобы не навредить его здоровью. Об этом kp.ru рассказала врач-педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог, заместитель директора по научной работе, исполняющая обязанности начальника Центра профилактической педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова.

«Пост — это, прежде всего, духовная практика. Не стоит забывать, что у развивающегося организма есть свои потребности с точки зрения физиологии, и строгие ограничения в питании могут плохо сказаться на развитии ребенка», — подчеркнула она.

По ее словам, детям до семи лет нельзя исключать из рациона мясные продукты. В возрасте 7-14 лет вместо мяса во время поста им стоит употреблять рыбу, яйца и молочные продукты. При этом при появлении головокружения или слабости врач призвала вернуть ребенка к привычному питанию.

Макарова добавила, что белок дети могут получать из бобовых, грибов, орехов, семян, тофу, жиры — оливкового, льняного, подсолнечного масла, орехов и авокадо, кальций — кунжута, орехов, зеленых овощей, миндального молока. Кроме того, для ребенка важны железо (гречка, шпинат и чечевица) и углеводы (цельнозерновые каши, цельнозерновой хлеб, овощи и фрукты).

Исследование медиахолдинга Rambler&Co до этого показало, что Великий пост, который в 2025 году продлится с 3 марта по 19 апреля, полностью соблюдают 16% россиян.

Ранее россиянам объяснили, как соблюдение поста влияет на состояние зубов.

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