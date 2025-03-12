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Россиянам объяснили, как соблюдение поста влияет на состояние зубов

Врач Алиев: пост может как принести пользу, так и навредить зубам
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Правильное соблюдение поста поможет укрепить десны и снизить риск появления кариеса, однако, если питание будет несбалансированным, состояние полости рта может ухудшиться. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил врач стоматолог-хирург, главный врач сети стоматологических клиник в Москве Сабит Алиев.

«Поскольку во время поста из рациона исключаются мясо и молоко, это приводит к дефициту белка, железа и кальция. А значит, может начать разрушаться эмаль зубов, развиваться кариес. Дефицит витамина С, группы В и D приводит к ослаблению костной ткани, поддерживающей зубы, и к заболеваниям десен», — предупредил специалист.

Он призвал добавить в рацион больше продуктов, богатых кальцием, витаминами и белком.

Великий пост у православных начался 3 марта. Верующим предписывается ограничивать себя в еде и исключить из рациона большинство продуктов животного происхождения. Как правильно соблюдать пост, чем отличаются ограничения для служителей церкви и мирян, какие дни самые строгие и можно ли употреблять алкоголь во время поста — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как соблюдение Великого поста влияет на здоровье.

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