Россияне назвали причины соблюдения поста

Великий пост, который в 2025 году продлится с 3 марта по 19 апреля, полностью соблюдают 16% россиян, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

По данным опроса, 4% из соблюдающих пост попробуют впервые выдержать строгий вариант, 16% откажут от некоторых продуктов, 31% респондентов ограничат себя в некоторых вещах, а 37% заявили, что не соблюдают пост.

Половина респондентов, которые не соблюдают пост, заявили, что не хотят этого делать. Также 29% не делают это из-за религиозных противоречий, 12% — образа жизни, 8% — ограничений по здоровью, а 1% имели негативный опыт.

Говоря о продуктах, 31% респондентов трудно отказаться от мяса и мясных продуктов, 25% — молочных продуктов, 15% — сладостей, 9% — алкоголя.

Основной причиной соблюдения Великого поста для 42% являются религиозные убеждения, 34% хотят таким образом улучшить здоровье, а 17% планируют проверить себя.

Что касается самочувствия, 41% респондентов заявили, что пост никак на этом не сказывается, 32% в это время чувствуют себя легче, 20% испытывают раздражение, а для 7% становится труднее сосредоточиться на работе.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 27 февраля по 6 марта 2025 года. Всего в нем приняли участие 431 012 интернет-пользователей.