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Россияне ответили, вовремя ли они оплачивают коммуналку

«КП»: большинство россиян всегда вовремя оплачивают коммуналку
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Большинство (84%) россиян всегда вовремя оплачивают жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и не переносят выплаты, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,2 тыс. человек.

«Конечно, плачу вовремя. Смысл копить эти долги, если их все равно стрясут рано или поздно. И возможно, в самый неподходящий для вас момент», — отметил участник опроса.

При этом 14% опрошенных россиян ответили, что иногда пропускают оплату коммуналки. Некоторые уточнили, что делают это из-за задержки зарплаты или непредвиденных расходов. Однако они добавили, что стараются погасить задолженности при первой же возможности.

Еще 4% респондентов заявили, что у них есть другие более важные траты, поэтому они редко оплачивают ЖКУ. По их словам, их долги могут копиться по несколько месяцев. Оставшийся 1% опрошенных выбрали вариант «другое».

Основатель сервиса «ЛОВИCASHBACK» Ислам Ахмедшин до этого рассказал «Газете.Ru», что индивидуальные приборы учета помогут оптимизировать затраты на ЖКХ. По его словам это позволяет платить только за фактически потребленные ресурсы, что особенно выгодно для тех, кто экономно расходует коммунальные услуги.

Ранее россиянам объяснили, насколько вырастет коммуналка летом 2025 года.

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