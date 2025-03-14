В Улан-Удэ устранили аварию на водоводе, из-за которой без водоснабжения остались Советский район и часть Железнодорожного. Об этом заявил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков в своем Telegram-канале.

«Авария устранена, все работы завершены», — говорится в сообщении.

По словам Шутенкова, вода в ближайшее время поступит в квартиры.

В прокуратуре региона подчеркнули, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка своевременности и полноте принимаемых мер ресурсоснабжающей организацией по устранению аварии и соблюдению прав граждан на бесперебойное получение коммунальных услуг.

По информации ведомства, руководителя подрядной организации, повредившей магистральный трубопровод холодного водоснабжения, планируют привлечь к административной ответственности по статье 7.7 КоАП РФ («Повреждение объектов и систем водоснабжения»).

17 февраля в Липецке примерно 5 тыс. жителей остались без света из-за аварии на сетях «Россетей». ЧП не затронуло соцобъекты, однако кроме горожан пострадали 300 организаций: без света остались около 130 домов, в том числе на улицах Адмирала Макарова, Осипенко, Суворова, Крупской, Нахимова, Прокатной, Парковой. Аварийная служба выяснила причину аварии и переподключила жителей. Это заняло около 1,5 часа.

Ранее жители Нижегородской области сообщили о текущем из кранов «тархуне».