Россиянам дали советы, как грамотно накопить на летний отдых

Чтобы подготовиться к отпуску, стоит заранее продумать стратегию накоплений. Регулярные отчисления денежных средств и правильный подход позволяют избежать стресса перед поездкой. Как это сделать, «Газете.Ru» рассказал Ислам Ахмедшин, основатель сервиса «ЛОВИCASHBACK».

«Начните с выбора конкретной даты поездки — такой подход задает ориентиры для расчета бюджета. Вместо того чтобы просто копить «на отпуск», попробуйте откладывать деньги целевыми категориями: сначала на билеты, потом на жилье, уже после — на развлечения. Цель будет понятной и достижимой, что помогает лучше контролировать расходов и не тратить сбережения раньше времени. Учтите стоимость билетов, проживания, питания, развлечений и сувениров. Добавьте 10–15% на непредвиденные расходы — это убережет от лишних переживаний», — объяснил он.

Еще один способ — вести «финансовый дневник путешествия». Записывайте, сколько стоит обед в кафе, трансфер до аэропорта или экскурсия в месте, куда вы хотите поехать. Так вы оцените реальную стоимость поездки и скорректируете ожидания. К тому же, если отпуск все-таки перенесется, у вас будет готовая смета, которую можно адаптировать под новые даты.

«Чем точнее вы планируете бюджет, тем легче ставить финансовые цели. Отслеживайте, сколько уже удалось отложить, и корректируйте план, если это будет необходимо», — отметил эксперт.

Рассчитайте, сколько месяцев осталось до отпуска, и разделите общую сумму на это количество. Так вы поймете, сколько нужно откладывать ежемесячно. Например, если до поездки осталось шесть месяцев, а бюджет — 120 000 рублей, ваш минимум на каждый месяц — 20 000 рублей. Сверьте, насколько это соответствует текущим доходам и расходам.

«Попробуйте изменить подход к накоплению: не сокращайте расходы, а находите новые источники дохода. Продайте ненужные вещи, возьмите временный проект или монетизируйте хобби. Этот метод поможет взглянуть на финансовые возможности шире», — посоветовал он.

Поговорите с друзьями — возможно, кто-то тоже мечтает о поездке или ищет компанию. Совместное путешествие не только разделит расходы, но и откроет новые возможности: можно сэкономить на аренде жилья, автомобиля, групповых экскурсиях.

«Сделайте накопления привычкой. Переводите деньги на отдельный счет сразу после зарплаты или другого дохода. Автоматический перевод на накопительный счет — еще один удобный способ откладывать средства. Подключите метод дробного накопления: если сложно откладывать сразу большие суммы, переводите небольшие, но регулярные перечисления на отдельный счет. Например, каждый раз, когда отказываетесь от кофе с собой или ненужной покупки, отправляйте деньги в «отпускной фонд». За несколько месяцев накопится приличная сумма без ощутимого удара по бюджету», — посоветовал специалист.

Когда хотите что-то купить, мысленно умножьте цену на два. Вторая сумма — это деньги, которые можно было бы отложить на отпуск. Если товар этого не стоит, не покупайте его.

«Использование кэшбэка также частично возвращает потраченные деньги. Например, при оплате билетов или бронировании отелей через специальные сервисы можно вернуть до 10% от суммы. Эти средства станут дополнительным бонусом к отпускному бюджету», — подчеркнул он.

Подходите к бронированию стратегически. Чем раньше покупаете билеты и выбираете жилье, тем ниже цена. Иногда спонтанность также уместна — ловите горящие предложения и скидки в низкий сезон. Подпишитесь на уведомления от авиакомпаний и отелей, чтобы не упустить выгодные варианты.

«Ищите нестандартные варианты. Вместо привычных авиакомпаний попробуйте перелеты с пересадками или альтернативные маршруты — иногда это дешевле. Рассмотрите не только отели, но и аренду жилья у местных или даже волонтерские программы, где предоставляют жилье за помощь. Такой подход не только экономит деньги, но и делает путешествие интереснее, помогает узнать новых людей, погрузиться в культуру страны и познакомиться с жизнью местных жителей изнутри.

Превратите отпуск в инвестицию. Выбирайте места, где можно не просто тратить деньги, а учиться новому. Например, практика иностранного языка обеспечит навык, который можно в дальнейшем монетизировать», — отметил Ахмедшин.

При поиске жилья сравнивайте цены на разных платформах. Некоторые сайты предлагают бонусы для новых пользователей. Дополнительно проверяйте стоимость напрямую на сайте отеля — иногда это получается намного выгоднее.

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