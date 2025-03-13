Трехлетний мальчик спас свою бабушку, когда та упала и нуждалась в помощи

Трехлетний мальчик из штата Колорадо спас прабабушку, которой потребовалась помощь после неудачного падения около дома, пишет PEOPLE.

В ночь происшествия трехлетний Бриджер Пибоди остался со своей прабабушкой Шэрон Льюис, которую он ласково называет «Джи-Джи». Они пошли на задний двор, а когда возвращались обратно, женщина, которая передвигалась, используя ходунки, упала и ударилась головой об угол цементной ступеньки. Хотя хлынувшая из раны кровь быстро пропитала ее одежду, Шэрон пришлось сказать своему правнуку, что с ней все в порядке, а затем попросить Бриджера принести ей мобильный телефон, забытый в машине.

«Он ответил: «Слишком темно, Джи-Джи». Я сказала: «Я знаю, но ты должен быть храбрым. Иисус поможет тебе», — вспоминает пенсионерка.

Несмотря на сильный страх, Бриджер отправился в темноту, подошел к машине бабушки и достал ее телефон. Затем пожилая женщина сама позвонила родственникам, чтобы попросить о помощи. В итоге скорая помощь доставила ее в больницу, где выяснилось, что при падении пациентка получила серьезное сотрясение мозга. Пострадавшей провели экстренную операцию и установили 22 скобы, которые позже были удалены. Теперь Шэрон не устает благодарить своего смелого внука и называет его героем.

«Я называю его героем. А он говорит: «Нет. Я Бриджер». Он не совсем понимает, что такое герой, я думаю, но он определенно герой», — уверена американка.

Ранее российский школьник спас две семьи на пожаре.