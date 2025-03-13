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Жителя Карелии посадили на 15 лет за поджог военкомата

Поджигателя военкомата в Суоярви отправили в тюрьму за совершение теракта

Жителя Карелии обвинили в совершении теракта после поджога военкомата и посадили на 15 лет. Об этом сообщили в республиканском СУ СК России.

В мае прошлого года 36-летний житель Суоярви решил совершить поджог военного комиссариата Суоярвского района. Он нашел стеклянные бутылки, металлические детали, ветошь, а также легковоспламеняющуюся жидкость и самостоятельно изготовил коктейли Молотова. На дело он пошел в ночное время, но попал на камеру видеонаблюдения. Судя по записи, поджигатель бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание военкомата, загорелся оконный проем, но пожар быстро потушили.

Виновника поджога быстро нашли и задержали по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Свою вину мужчина не признал, но был признан виновным и получил наказание — 15 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мошенники уговорили 75-летнего сотрудника РАН поджечь три банкомата.

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