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В Хабаровском крае бабушка изрезала внука ножом, его не спасли

В Хабаровском крае женщина получила срок за нападение на внука с ножом
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Shutterstock

Суд вынес приговор жительнице Хабаровского края, которая напала на внука с ножом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Николаевске-на-Амуре. По версии следствия, бабушка несколько раз ударила годовалого мальчика ножом в шею. В этот момент женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Спасти ребенка не удалось. Причиной произошедшего стала личная неприязнь.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигурантку к 14 годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

До этого в Красноярском крае мать из ревности к мужу напала на их совместных дочерей. Женщина заподозрила супруга в неверности и решила отомстить, для этого она ударила одну из них топором по голове, из-за серьезных травм спасти ее не удалось. Вторую родительница ударила ножом. За происходящим наблюдала третья дочь, которую женщина не тронула.

Россиянку приговорили к 22 годам лишения свободы.

Ранее в Костроме подросток напал на таксиста и ударил его ножом в шею.

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