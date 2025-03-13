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В Бразилии объявили самого старого человека в мире

Деолира да Силва из Бразилии стала самым старым человеком в возрасте 120 лет
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Guinness World Records

Семья пожилой жительницы Бразилии Деолиры Глисерии Педро да Силвы назвала ее самым старым человеком в мире, в связи с чем намерена подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом пишет Need To Know (NTK).

По словам родственников, женщине 10 марта исполнилось 120 лет. Они утверждают, что нашли свидетельство о рождении Деолиры да Силвы, в котором датой ее появления на свет значит 10 марта 1905 года.

По данным Книги рекордов Гиннесса, сейчас старейшим человеком на земле является 116-летняя бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас. Считается, что она родилась 8 июня 1908 года.

«У нас уже есть свидетельство о рождении, которое является одним из требуемых документов. Мы ждем еще одну бумагу, чтобы подать официальную заявку», — сказал личный врач жительницы Бразилии Хуайр де Абреу.

В феврале в США 104-летняя женщина отметила свой день рождения, отправившись в тюрьму. Необычный способ встретить праздник выбрала жительница Нью-Йорка Лоретта. Этот визит стал исполнением одного из пунктов ее списка желаний.

Ранее «самый старый человек в мире» раскрыла секрет своего долголетия.

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