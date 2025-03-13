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На Украине предположили, куда мог сбежать подозреваемый в коррупции экс-депутат

Укринформ: подозреваемый в коррупции экс-депутат Киевгорсовета выехал в Австрию
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Экс-депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий, подозреваемый в причастности к незаконным сделкам с землей в Киеве, мог уехать в Австрию. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявляло о проведении ряда обысков по делу о незаконных сделках с землей, в ходе которых была изъята крупная сумма денег в различных валютах. Директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что Комарницкий скрывается от следствия и может попытаться выехать за границу.

В сообщении «Укринформа» отмечается, что НАБУ будет принимать меры по объявлению его в международный розыск. По данным бюро, сейчас Комарницкий находится в Австрии.

В начале февраля Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о проведении операции по разоблачению преступной группы, связанной с коррупцией в сфере земельных вопросов в Киевском горсовете и городской администрации. Среди подозреваемых, по данным НАБУ, оказался заместитель мэра Киева. Украинские СМИ указывают, что речь идет о Петре Олениче.

Директор НАБУ Семен Кривонос сообщал, что в ходе спецоперации правоохранители задержали семерых из десяти подозреваемых в незаконных сделках с землей в Киеве. Всем им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

4 марта НАБУ сообщала, что всего за восемь лет существования организации и специализированной антикоррупционной прокуратуры в коррупции заподозрили 68 действующих и бывших депутатов.

Ранее прокурор в США заинтересовался связанным с Украиной бизнесом конгрессмена.

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