Полицейский доставил женщине пиццу вместо курьера, который испугался аллигатора

Полицейский доставил американке пиццу вместо курьера, испугавшегося аллигатора, сообщает ABC News.

Инцидент произошел 9 марта в Брадентоне, штат Флорида. В полицию позвонил испуганный водитель службы доставки, который заявил, что увидел в районе Ривер-Айлс почти 2,5-метрового аллигатора. По словам звонившего, рептилия затаилась под машиной, припаркованной у дома, куда он должен был доставить заказ.

Офицер из окружного полицейского управления прибыл на место несколько минут спустя, и курьер, не желавший вылезать из машины, попросил сотрудника полиции доставить пиццу вместо него. Тот согласился и, убедившись, что аллигатор не набросится на хозяйку дома, отдал ей пиццу и получил чаевые.

Затем на место происшествия прибыли сотрудники Рыбной и дикой природы Флориды, которые смогли извлечь хищника из-под машины, а затем вывезли его за пределы жилого массива.

Ранее россиянке стал угрожать курьер после жалобы на проблему с доставкой из магазина.