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Россиянке стал угрожать курьер после жалобы на проблему с доставкой из магазина

Клиентка магазина косметики рассказала об угрозах после жалобы на доставку
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Freepik

Россиянка рассказала о преследовании и угрозах от неизвестного. По ее словам, проблемы начались после того, как она пожаловалась на недоставленный заказ из магазина косметики, сообщает РЕН ТВ.

Девушка ждала заказ из «Золотого яблока», но не получила его в назначенное время из-за торопившейся женщины-курьера. Та, как утверждает клиентка, прождала всего две минуты и ушла, пока хозяйка квартиры спускалась за покупкой. Доставщица заявила, что уже уехала, а заказ теперь расформируют.

Тогда девушка обратилась в службу поддержки, где ей пообещали прислать другого курьера. На этот раз пакет с косметикой привез мужчина, который, по мнению заказчицы, был не сотрудником курьерской службы, а знакомым женщины-курьера.

Когда клиентка вновь написала в поддержку и спросила, почему ее данные передали неизвестному, доставщик связался с ней самостоятельно и стал угрожать. Он оскорблял ее, а также прислал видео интимного характера. В ответ на жалобу девушке предложили промокод на 1000 руб. к следующему заказу.

Ранее женщине пригрозили тюрьмой за отрицательный отзыв о томатном пюре.

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