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В ДНР будут судить участников террористического сообщества

Следком: под суд пойдут семь участников террористического сообщества в ДНР

Следственное управление Следственного комитета РФ по Донецкой народной республике завершило расследование в отношении террористической группы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, с 2022 по 2023 год сотрудники внешней разведки Украины создали террористическое сообщество из десяти человек для совершения преступлений против сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ.

Как уточнили в ведомстве, в течение года они совершили два теракта в Мариуполе. Злоумышленники устанавливали взрывные устройства под автомобили потенциальных жертв и дистанционно приводили их в действие.

«В результате преступных действий обвиняемых пострадал начальник Мариупольского ГУ МВД ДНР, а также значительно повреждены его автомобиль и служебное транспортное средство сотрудников Оперативно-боевого тактического формирования МВД ДНР «Каскад»», — рассказали в СК.

Кроме того, сообщается, что фигуранты следили за заместителем командира по военно-политической работе одной из воинских частей и членами его семьи в Краснодарском крае. Обвиняемые хотели совершить теракт тем же способом, однако не успели — группу задержали силовики.

Дела семи участников сообщества направили в суд, в отношении остальных расследование продолжается.

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