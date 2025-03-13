В Госдуме назвали способы, которые мошенники используют для входа на «Госуслуги»

Мошенники используют все более изощренные схемы обмана россиян, основанные на методах социальной инженерии. Они оказывают психологическое давление, манипулируют, всячески вынуждая предоставлять им конфиденциальные данные, включая пароли для входа в аккаунт на «Госуслугах», рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Одной из часто используемых преступниками схем является звонок от лица банка и сотрудника службы поддержки портала. Они говорят, что якобы заметили подозрительную активность аккаунта человека и просят продиктовать код, который приходит в уведомлении, мотивируя это необходимостью «подтвердить личность».

«Паникуя, люди нередко передают код, не задумываясь о возможных последствиях», — отметил депутат.

Еще одним популярным методом обмана россиян он назвал фишинговые сайты и письма. Так, например, часто злоумышленники создают копии портала «Госуслуг», отличия на которых могут заметить только внимательные пользователи. Им предлагают пройти по ссылке, чтобы срочно подтвердить учетную запись или восстановить доступ, однако, выполняя это действие, они «сливают» свои данные мошенникам. Сами сообщения часто пишут в официальном стиле, делая акцент на необходимости срочно что-то сделать, отметил Немкин.

Депутат призвал никому не сообщать информацию для входа на «Госуслуги», даже если сообщение выглядит официальным. Всегда нужно проверять URL-адреса сайтов, на которых требуется ввести свои данные.

«Учитывая современные угрозы, кибергигиена должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни каждого пользователя», — заключил Немкин.

До этого российские банки предложили способ борьбы с мошенниками через заморозку денег. Он подразумевает, что средства на счете получателя заморозят, если он подозревается в мошенничестве. Блокировать предлагается на 24 часа средства на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. руб. и на 48 часов средства на сумму более 50 тыс. руб.

Ранее россиян призвали отключить автоответчики для защиты от мошенников.