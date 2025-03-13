Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Дачникам рассказали, как привести участок в порядок после зимы

Садовод Туманов: важно освободить участок от старых плодов
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

После зимы на дачном участке необходимо навести элементарный санитарный порядок: осмотреть деревья и обрезать сухие ветви, избавиться от засохших плодов, поскольку они содержат болезнетворные споры, а также выгнать застоявшуюся воду. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.

«Дальше приступаем к посеву холодостойких культур: морковка, свекла, салат, петрушка, редиска. Они не боятся страшных заморозков. Раньше посеешь — больше соберешь», — посоветовал специалист.

Он добавил, что сажать их можно прямо в грунт, добавив азотные удобрения, например карбамид.

До этого эксперты рассказали, что домашнее удобрение на основе сухих дрожжей поможет получить хороший урожай клубники.

Для приготовления средства специалисты рекомендуют растворить 10 г дрожжей и две столовые ложки сахара в литре теплой воды. Полученную смесь нужно оставить на 24 часа для брожения. После этого нужно развести ее в пропорции 1:5 с водой и полить кусты клубники.

Ранее дачникам объяснили, за какие постройки на участке нужно платить налог.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами