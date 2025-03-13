Дачникам рассказали, как привести участок в порядок после зимы

После зимы на дачном участке необходимо навести элементарный санитарный порядок: осмотреть деревья и обрезать сухие ветви, избавиться от засохших плодов, поскольку они содержат болезнетворные споры, а также выгнать застоявшуюся воду. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.

«Дальше приступаем к посеву холодостойких культур: морковка, свекла, салат, петрушка, редиска. Они не боятся страшных заморозков. Раньше посеешь — больше соберешь», — посоветовал специалист.

Он добавил, что сажать их можно прямо в грунт, добавив азотные удобрения, например карбамид.

До этого эксперты рассказали, что домашнее удобрение на основе сухих дрожжей поможет получить хороший урожай клубники.

Для приготовления средства специалисты рекомендуют растворить 10 г дрожжей и две столовые ложки сахара в литре теплой воды. Полученную смесь нужно оставить на 24 часа для брожения. После этого нужно развести ее в пропорции 1:5 с водой и полить кусты клубники.

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