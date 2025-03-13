Врач назвал спорт единственным ключом к долголетию

Чтобы сохранить фигуру, здоровье и долголетие, не нужно сидеть на строгих диетах, а ограничивать себя лишь исходя из особенностей организма и имеющихся заболеваний. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Здесь очень важным моментом являются тяжелые физические нагрузки. Как бы ни странно это звучало, но любой спорт — единственный ключ к долголетию. Можно выполнять элементарную гимнастику, ходить на прогулки», — сказал специалист.

Также, по его словам, необходим баланс белков, жиров и углеводов в потребляемой пище. Одного грамма белка, трех граммов углеводов и двух граммов жиров на килограмм веса будет достаточно, указал врач.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что в марте россиянам следует перейти на весенний рацион питания, в том числе начать постепенно исключать из него жирные мясные продукты, сало, сливочное масло, сладости и выпечку.

Эксперт посоветовала заменить тяжелые продукты легкими овощными салатами, обилием свежей зелени. Она назвала идеальным средством для сжигания жира перед предстоящим летом черемшу. За счет высокого содержания витаминов и микроэлементов она помогает укрепить иммунитет и улучшить обмен веществ.

Ранее россиянам назвали орех, который необходим в рационе для здоровья организма.