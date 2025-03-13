Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Врач назвал спорт единственным ключом к долголетию

Врач Пристанский: спорт является единственным ключом к долголетию
close
Depositphotos

Чтобы сохранить фигуру, здоровье и долголетие, не нужно сидеть на строгих диетах, а ограничивать себя лишь исходя из особенностей организма и имеющихся заболеваний. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Здесь очень важным моментом являются тяжелые физические нагрузки. Как бы ни странно это звучало, но любой спорт — единственный ключ к долголетию. Можно выполнять элементарную гимнастику, ходить на прогулки», — сказал специалист.

Также, по его словам, необходим баланс белков, жиров и углеводов в потребляемой пище. Одного грамма белка, трех граммов углеводов и двух граммов жиров на килограмм веса будет достаточно, указал врач.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что в марте россиянам следует перейти на весенний рацион питания, в том числе начать постепенно исключать из него жирные мясные продукты, сало, сливочное масло, сладости и выпечку.

Эксперт посоветовала заменить тяжелые продукты легкими овощными салатами, обилием свежей зелени. Она назвала идеальным средством для сжигания жира перед предстоящим летом черемшу. За счет высокого содержания витаминов и микроэлементов она помогает укрепить иммунитет и улучшить обмен веществ.

Ранее россиянам назвали орех, который необходим в рационе для здоровья организма.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами