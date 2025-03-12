Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали орех, который необходим в рационе для здоровья организма

Врач Дианова: арахис должен быть в рационе здорового человека
close
Depositphotos

Арахис – это один из самых полезных видов орехов, который содержит все необходимые организму витамины и микроэлементы. Он должен быть в рационе каждого здорового человека, считает директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Лучше всего есть его после подсушивания в духовке, рассказала она Общественной Службе Новостей.

В 100 граммах арахиса содержится 25–30 граммов белка с аминокислотами – ни в одном другом орехе такого содержания полезного для здоровья растительного белка нет, отметила Дианова. До 50% состава арахиса – это ненасыщенные жирные кислоты, которые, в числе прочего, препятствует появлению сердечно-сосудистой патологии.

Кроме того, в арахисе много жирорастворимого витамина Е, В3, биофлавоноида ресвератрола, который является самым мощным растительным антиоксидантом и продлевает жизнь людей, снижая риски развития рака, и других веществ.

Употреблять арахис можно в любом виде – подсушенным, пророщенным или в виде пасты. Однако в сыром виде полезные микроэлементы усваиваться не будут, а в жареном – он теряет свои свойства, предупредила врач.

«Когда арахис имеет поджаристые темные стороны, то все – считайте, что произошло окисление жирных кислот, и мы продукт испортили», — пояснила она.

Лучше всего, по мнению Диановой, отдать предпочтение подсушенному в духовке арахису. Делать это нужно при невысокой температуре 100–120 градусов примерно полчаса-час до момента, когда большая часть скорлупы начнет отходить. Такой арахис – это самая простая и доступная форма этого продукта, заключила врач.

До этого ученые выяснили, что бразильские орехи – один из самых богатых природных источников селена. Всего одна-две штуки в день могут покрыть суточную потребность организма в этом элементе, обеспечивая профилактику дефицита и укрепление иммунитета. Селен является мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждений, поддерживает работу иммунной системы и участвует в репарации ДНК. Его недостаток может ослаблять организм и повышать риск ряда заболеваний, включая онкологические.

Ранее врач посоветовала россиянам перейти в марте на весенний рацион питания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами