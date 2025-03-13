Число желающих переехать в РФ соотечественников снизилось до минимального показателя

Число людей, воспользовавшихся программой добровольного переселения соотечественников в Россию, снизилось и достигло минимального показателя за последние 14 лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД.

В ведомстве уточнили, что в 2024 году программой переселения в РФ воспользовались 31,7 тыс. человек. В МВД отметили, что падение было ожидаемым, поскольку в начале прошлого года в России переселенцев начали проверять на знание русского языка. Опрошенные «Ъ» эксперты увидели причину в ужесточении миграционной политики и «росте мигрантофобии».

В МВД напомнили, что программа добровольного переселения в РФ соотечественников, проживающих за границей, действует с 2006 года. Участникам предоставляют социальные льготы, также они могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства. В частности, им компенсируют затраты на переезд и выплачивают пособия на обустройство и по безработице.

Переселенцев, за исключением граждан Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдавии, начали проверять на знание русского языка с января 2024 года. Желающие переехать смогут либо пройти собеседование, либо предоставить документ о получении образования на территории РФ после 1 сентября 1991 года или в стране, где русский считается одним из государственных языков. Условием для приема заявления является владение языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме.

Ранее был принят закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.