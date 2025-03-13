«Воруют, как в 90-х»: русского мэра колумбийского города хотят отправить в отставку

Уроженец Саратова Михаил Краснов, полтора года назад ставший мэром города Тунха в Колумбии, рассказал «Газете.Ru», что его хотят снять с должности из-за работы на госслужбе до выборов. Он считает, что настоящая причина — в его борьбе с коррупцией и «власть имущими».

«На самом деле, это нападки традиционных политиков феодального типа, которые недовольны тем, что я пришел к власти. В первой инстанции мы дело проиграли, но первая инстанция – это местное, один другого покрывает. У обвинительной стороны документы приняли, а у меня даже не взяли доказательства моей невиновности. Там огромное давление прессы, огромное давление традиционных политиков. Поэтому очень легко оказывать медийное давление на судебную систему. Сейчас подаем апелляцию на этой неделе в Верховный суд. Я рассчитываю выиграть», – сказал он.

Краснов считает, иски против него связаны с его кампанией по борьбе с коррупцией. По его словам, избиратели тоже понимают, что идет борьба с «власть имущими».

«С самого начала моя кампания была посвящена борьбе с коррупцией. Она представляется не только в лице бывшего мэра, а в общем. Я всегда говорил открыто то, что видел. Например, то, что у нас город в долгах – это ерунда, но было же много незаконных действий, о которых я также рассказывал. Было некоторое падение моей популярности, связанное с тем, что бывший мэр оставил очень плохие дороги. Я сам из Саратова, он всегда считался полной дырой в плане дорог. Но я сейчас говорю, что в Саратове в десять раз лучше, чем у нас. Народ хочет дороги, но он не думает о том, что эти дороги не делались 20 лет. Потом мы подписали контракт на восстановление дорожного полотна на 5 миллиардов песо. Как появились асфальтоукладчики на улицах, популярность снова выросла. Люди прекрасно понимают, что это моя борьба с классом, мы здесь их называем не коррупционерами, а устоявшимися классами политиков и власть имущих. Здесь воруют, как воровали когда-то в 90-х. Нет вертикали власти, полный феодализм во власти муниципальной. Я думаю, что в течение полугода будет ясно, останусь или уйду», – сказал он.

В сентябре 2023 года Михаил Краснов выиграл выборы мэра города Тунха, набрав 32% голосов. Он пообещал привлечь в регион международные инвестиции, включая российские. Краснов живет в Колумбии около десяти лет и имеет местное гражданство.

В августе 2024 года он рассказал журналистам о финансовых трудностях, с которыми столкнулся на новом посту. По его словам, он унаследовал от предыдущей администрации долги в размере 93 млрд песо (около 2,1 млрд руб.). Он говорил, что за время работы ему удалось погасить около четверти долга.

Ранее мэр Тунхи Краснов рассказал, что хотел бы вернуться в Россию.