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Лжесоцработница похитила у московских пенсионерок около 4 млн рублей

В Москве задержали лжесоцработницу, похитившую у пенсионерок около 4 млн рублей
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ГУ МВД России по г. Москве

В Москве правоохранители задержали ранее судимую 36-летнюю женщину, которую подозревают в грабеже и кражах. Жертвами преступницы стали пожилые жительницы столицы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию обратились три пенсионерки. Одна из них рассказала, что ей позвонили неизвестные: они представились работниками госучреждения и заявили о скорой замене банкнот в стране. Под этим предлогом они убедили принять свою представительницу, чтобы та изучила купюры, которые женщина хранит дома. Спустя некоторое время к ней действительно пришла женщина, представившаяся соцработницей, попросила показать деньги, после чего вырвала их из рук владелицы и скрылась. Ущерб составил 1,8 млн рублей.

По аналогичной схеме аферистка обманула еще двух пожилых женщин. В общей сложности они лишились 1,98 млн рублей.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленницы и задержать ее. Мошенница действовала в сговоре с сообщниками, имена которых не раскрывает.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кражи» УК РФ.

Ранее в Москве 18-летняя девушка отдала мошенникам 3 млн рублей из сейфа родителей.

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