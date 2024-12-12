В России попробовали скрестить разные породы северных оленей

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) скрестили несколько пород северных оленей. В результате получилось увеличить мясную продуктивность у гибридов первого поколения на 77%. Данная практика может использоваться для повышения производительности оленеводства. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПб ФИЦ РАН.

Северных оленей одомашнивают коренные малочисленные народы севера, которые проживают в Арктической зоне РФ. Там эти животные составляют не только основу хозяйства, но и способствуют выживанию местных народов, а значит также способствуют сохранению их культуры, обычаев и языков. В то же время ученые изучают биологические особенности северных оленей, многие из которых в перспективе могут повысить экономическую эффективность оленеводства.

Одним из явлений, которое изучают исследователи северных оленей из СПб ФИЦ РАН, является гетерозис – это процесс, при котором потомство гибридов превосходит своих родителей по определенным признакам. Это не связано с изменением генетического материала, а проявляется через стимуляцию метаболических процессов. Но в северном оленеводстве данный процесс практически не исследован. Тем не менее эффект гетерозиса применяется на практике в виде «освежения крови» — периодической смены самцов в стадах, что помогает улучшить генетическое разнообразие и продуктивность.

«Мы проводили эксперименты, направленные на оценку роста и мясной продуктивности помесей первого поколения нескольких пород северных оленей, а именно ненецкой и чукотской пород, а также эвенской и тофаларской внутрипородной группы эвенкийской породы», – рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник отдела животноводства и рационального природопользования Арктики СПб ФИЦ РАН Александр Южаков.

Исследования проводились в условиях лесотундры в Ямало-Ненецком а.о. и республике Саха (Якутия) с использованием чукотских самцов, завезенных авиацией. По данным научных испытаний, ненецко-чукотские помеси превзошли чистопородных сверстников по живой массе в 77%, а эвено-тофаларские помеси продемонстрировали преимущество по 63% показателей. Контрольный убой подтвердил, что предубойная масса и масса туши помесей стабильно выше, чем у чистопородных оленей.

«Результаты исследований свидетельствуют о высокой эффективности межпородного скрещивания, что открывает новые горизонты для товарного оленеводства в сибирских регионах. В перспективе внедрение данной практики в оленеводческих хозяйствах может использоваться для повышения мясной продуктивности отрасли», – отмечает Южаков.

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