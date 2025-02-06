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Россиянин, искусавший полицейского в поезде, получил 3,5 года колонии

В Краснодарском крае осудили мужчину, укусившего полицейского
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

На Кубани огласили приговор мужчине, который напал на полицейских в поезде и укусил одного из стражей порядка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным следствия, нетрезвый обвиняемый устроил дебош в поезде Имеретинский курорт — Саратов. Проводники обратились в правоохранительные органы, когда поезд прибыл на станцию «Горячий Ключ», в вагон зашли сотрудники полиции, чтобы доставить дебошира в дежурную часть.

Мужчина выйти отказался и оказал сопротивление, в ходе потасовки он укусил одного из полицейских за руку. Приговором суда ему назначено наказание в 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что жительница Приморского края покусала двух сотрудников полиции, которые пытались задержать ее в аэропорту Елизово Камчатского края за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанной возбуждены два дела об административном правонарушении.

Ранее буйный россиянин запер в квартире супругу и полицейского, прибывшего по ее вызову.

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