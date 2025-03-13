Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Жительница Урала заявила об изнасиловании ее 12-летнего ребенка школьниками

Ura.ru: челябинка заявила об изнасиловании 12-летней дочери школьниками
close
РИА Новости

Жительница Челябинска утверждает, что ее дочь-пятиклассница стала жертвой преступления против половой неприкосновенности, которое совершили ее сверстники. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, надругательство над ее 12-летней дочерью совершили два юноши, которые учатся в шестом и седьмом классах. Инцидент произошел два месяца назад, но матери потерпевшей стало известно о нем только сейчас. Она сразу обратилась в полицию.

Источник издания отметил, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста» УК РФ.

«Личности предполагаемых насильников установлены. Самый старший хулиган состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних», — уточнил собеседник СМИ.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что под Новосибирском два мальчика надругались над второклассницей у школы.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами