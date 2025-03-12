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Два российских школьника надругались над второклассницей и сняли это на камеру

NGS.ru: под Новосибирском два мальчика надругались над второклассницей у школы
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Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В поселке под Новосибирском два мальчика 9-12 лет надругались над второклассницей рядом со зданием школы. Свои действия дети снимали на телефон, позже видео распространилось в местных чатах. Об этом сообщает NGS.ru.

По информации издания, инцидент произошел в начале марта. И агрессоры, и жертва посещают одну и ту же школу.

«Сообщают о действиях насильственного характера, которые совершили ребята 4-5 класса над девочкой 2 класса. Произошло все на территории школы», — рассказал один из родителей, дети которого обучаются в образовательном учреждении, рядом с которым произошло ЧП.

Уполномоченная по правам ребенка Надежда Болтенко в беседе с журналистами заявила, что факт противоправных действий в отношении ребенка подтвердился. От других комментариев омбудсмен отказалась.

Ранее в Подмосковье молодые люди затащили девочку-инвалида в подвал и изнасиловали ее.

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