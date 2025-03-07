Раскрыта неожиданная опасность любимого многими чая

Ромашковый чай не всегда приносит ощутимую пользу организму, иногда он может навредить. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа. По ее словам, ромашка в большом количестве выделяет пыльцу, провоцирующую аллергию.

«А потом мы видим реакцию иммунной системы. И надо пить аллергикам воду и черный ферментированный чай», — сказала специалист.

Она добавила, что развившаяся из-за пыльцы аллергия может остаться на всю жизнь.

До этого Лапа перечислила самые аллергенные цветы. По ее словам, чаще всего таковыми являются сильно пахнущие растения.

Самые опасные — лилии. Их даже нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин — также являются аллергенными. При этом самыми безопасными являются тюльпаны, уточнила эксперт.

Ранее врач назвала главных врагов аллергиков в марте.