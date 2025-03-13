Названы способы, которые помогут отличить натуральный рис от подделки

Варка риса поможет отличить натуральный продукт от поддельного. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, текстура натурального сваренного риса должна быть мягкой и не липкой. При этом ненастоящий останется твердым и будет образовывать комки. Кроме того, можно поджечь зерна зажигалкой и оценить запах — подлинный рис не должен пахнуть горелым пластиком. Для третьего способа проверки нужно засыпать его в стакан с водой — поддельный может всплыть из-за низкой плотности.

Эксперты отметили, что громкий случай с подделкой риса произошел в Китае.

«Некоторые партии риса были изготовлены из картофельного крахмала и синтетических смол, что делало их практически неотличимыми от настоящего продукта. При варке такой рис становился твердым или неестественно резиновым, а иногда даже издавал запах, похожий на расплавленный пластик», — добавили в сообщении.

Группа китайских ученых из Шанхайской ключевой лаборатории функциональной геномики и ресурсов растений и других институтов до этого успешно применила технологию редактирования генов для создания риса, способного синтезировать коэнзим Q10 (CoQ10) — важное соединение для здоровья человека.

Ранее сообщалось, что в Японии рекордно подорожал рис.