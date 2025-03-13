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Названы способы, которые помогут отличить натуральный рис от подделки

Pravda.Ru: поддельный рис при варке будет образовывать комки
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Варка риса поможет отличить натуральный продукт от поддельного. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, текстура натурального сваренного риса должна быть мягкой и не липкой. При этом ненастоящий останется твердым и будет образовывать комки. Кроме того, можно поджечь зерна зажигалкой и оценить запах — подлинный рис не должен пахнуть горелым пластиком. Для третьего способа проверки нужно засыпать его в стакан с водой — поддельный может всплыть из-за низкой плотности.

Эксперты отметили, что громкий случай с подделкой риса произошел в Китае.

«Некоторые партии риса были изготовлены из картофельного крахмала и синтетических смол, что делало их практически неотличимыми от настоящего продукта. При варке такой рис становился твердым или неестественно резиновым, а иногда даже издавал запах, похожий на расплавленный пластик», — добавили в сообщении.

Группа китайских ученых из Шанхайской ключевой лаборатории функциональной геномики и ресурсов растений и других институтов до этого успешно применила технологию редактирования генов для создания риса, способного синтезировать коэнзим Q10 (CoQ10) — важное соединение для здоровья человека.

Ранее сообщалось, что в Японии рекордно подорожал рис.

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