В Китае создали генетически модифицированный рис, защищающий от болезней сердца

Группа китайских ученых из Шанхайской ключевой лаборатории функциональной геномики и ресурсов растений и других институтов успешно применила технологию редактирования генов для создания риса, способного синтезировать коэнзим Q10 (CoQ 10 ) — важное соединение для здоровья человека. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Cell.

CoQ 10 играет ключевую роль в работе митохондрий, защищает сердце и действует как мощный антиоксидант. Люди синтезируют CoQ 10 с боковой цепью из 10 изопреновых единиц, в то время как большинство растений, включая рис, производят CoQ 9 с более короткой цепью. Ученые модифицировали пять аминокислот в ферменте Coq1 риса, что позволило растению производить CoQ 10 вместо CoQ 9 .

Для определения ключевых участков, отвечающих за длину цепи CoQ, исследователи проанализировали более 1000 видов растений, используя методы машинного обучения. Это позволило точно настроить генетический код риса. В результате новый сорт риса синтезирует до 5 мкг CoQ 10 на грамм зерна.

«Этот подход открывает новые возможности для обогащения пищевых продуктов CoQ 10 , что может принести значительную пользу для здоровья», — отметили авторы исследования.

Разработка риса, производящего CoQ 10 , не только расширяет источники этого важного соединения, но и демонстрирует потенциал редактирования генов в сельском хозяйстве. Это также пример успешного применения больших данных и искусственного интеллекта в селекции растений.

Исследование подчеркивает, что такие технологии могут стать экономически эффективным и экологически безопасным способом улучшения качества продуктов питания.

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