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Развеян миф о вреде сладкого винограда и манго

Daily Mail: виноград и манго не повышают риск развития сахарного диабета
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Gods_Kings/Shutterstock/FOTODOM

Богатые фруктозой манго и виноград не повышают риск развития диабета, ожирения печени и рака. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Ник Норвиц, исследователь в области метаболического здоровья из Оксфордского университета.

Врач объяснил, что фруктоза — это природный сахар, который естественным образом содержится в растительных продуктах и меде. Она также часто добавляется в обработанную пищу в виде кукурузного сиропа. Производители используют кукурузный сироп для изготовления газировки, сухих завтраков, молочных продуктов и конфет.

Лидерами по содержанию фруктозы являются манго, виноград и джекфрут — крупный плод тропического дерева из семейства Тутовые с толстой зеленой кожурой. Однако, по словам Норвица, сладость этих фруктов не должна «отпугивать» людей от их употребления.

Ученый сослался на исследование Национального института медицины 2014 года, которое показало, что фруктоза не оказывает специфического воздействия на организм, которое могло бы привести к набору веса по сравнению с употреблением сахара из других источников. Также потребление фруктозы не приводит к повреждению тонкого кишечника и печени.

Доктор Норвиц рассказал, что самый сладкий фрукт — манго — содержит более 20 витаминов и минералов, а также клетчатку и антиоксиданты, снижающие риск развития рака толстой кишки и сердечно-сосудистых заболеваний. В умеренных количествах безопасен и виноград.

Независимо от цвета, в винограде содержится 12,3 грамма фруктозы на чашку по сравнению с бананом, в котором всего 5,7 грамма. Если съесть слишком много винограда за один раз, фруктоза может не усвоиться должным образом, что приведет к вздутию живота и расстройству желудка. Однако, научные работы показали, что употребление винограда полезно для здоровья сердца и мозга, поэтому полностью отказывать от него также не стоит.

Ранее врач рассказала, как есть красное мясо без вреда здоровью.

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