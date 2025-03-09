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Ученые выяснили, как недосыпание повышает риск развития диабета

JAMA: недосыпание негативно влияет на стабильность уровня сахара в крови
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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Китайской исследовательской лаборатории Westlake установили, что постоянное недосыпание и поздний отход ко сну приводят к излишней вариабельности уровня глюкозы в крови, что может повышать риск развития диабета. Результаты работы опубликованы в JAMA Network Open.

Ученые проанализировали связь между режимом сна и уровнем сахара в крови у 1156 участников в возрасте от 46 до 83 лет. Добровольцы в течение 14 дней носили устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови в режиме реального времени, а также регулярно сообщали об изменениях в режиме и качестве сна.

В соответствии с полученными данными испытуемых разделили на несколько групп в зависимости от продолжительности сна и времени засыпания: недостаточный сон (менее пяти часов ночного отдыха в сутки), умеренный недостаток сна (пять-шесть часов), легкий недостаток сна (семь-восемь) и достаточный сон (более восьми часов).

Результаты показали, что у людей с недостаточной продолжительностью сна вариативность уровня глюкозы в крови была значительно выше, чем у тех, кто спал достаточно. У тех, кто часто ложился спать поздно, концентрация глюкозы также не отличалась стабильностью. Самым высоким этот показатель был у добровольцев, которые ложились поздно и недосыпали. Это свидетельствует о том, что оба фактора оказывают комплексное влияние на метаболизм.

Ученые объяснили, что колебания уровня глюкозы в крови, не связанные с поступлением в организм пищи, повышают риск нарушений обмена веществ и развития диабета. По словам исследователей, коррекция режима сна может выступать одной из эффективных стратегий профилактики этих патологий.

Ранее был создан необычный метод защиты от сахарного диабета.

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