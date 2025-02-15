В Москве увеличили мощность отопления из-за похолодания

В Москве увеличили мощность отопления в преддверии похолодания до -15℃

В Москве увеличили мощность отопления в связи с надвигающимся похолоданием до минус 13-15℃. Об этом говорится в Telegram-канале «Городского хозяйства Москвы».

«В соответствии с этим прогнозом повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях, в настоящее время она составляет 103–105 градусов», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Подчеркивается, что быстро изменить температуру теплоносителя невозможно, поэтому задания на его изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.

До этого москвичей предупредили о самом холодном дне с начала года. Утром 15 февраля в Москве температура воздуха составила -9,5°C.

Сейчас столичный регион находится под влиянием тыловой части циклона. По его словам, жителей Москвы и Московской области ожидает облачная погода и небольшой снег. Средняя температура в городе составит от -7°C до -9°C, в области столбики термометров будут колебаться в диапазоне от -6°C до -11°C.

Ранее синоптик сообщил о снеге и порывистом ветре в 14 регионах РФ.