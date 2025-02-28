Новая схема оплаты отопления с 1 марта. Что изменится в платежках россиян?

Новые правила расчетов платы за отопление: привязка к ЕГРН и оплата по факту потребления

С 1 марта 2025 года в России вводятся новые правила расчета оплаты отопления. При этом в разных регионах страны принцип начисления оплаты может варьироваться: где-то все останется практически без изменений, где-то граждане получат платежки с непривычными сумами. В чем суть нововведений, при чем здесь ЕГРН и что делать, если вы не согласны с начисленной суммой — в материале «Газеты.Ru».

Оплата за тепло по факту потребления

1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила взимания платы за отопление поправки внесены постановлением правительства в «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Если раньше регионы могли выбирать, как начислять оплату, — ежемесячно по факту потребления или равными платежами в течение всего календарного года — то теперь ситуация изменится. С начала весны регионы, где потребители оплачивают тепло по факту получения услуг, больше не смогут переходить на формат оплаты одинаковыми частями в течение 12 месяцев. При этом регионы, где вариант равномерных платежей продолжает работать, смогут продолжить использовать его либо перейти на оплату за тепло по факту потребления.

То есть если раньше регионы могли менять формат оплаты отопления хоть каждый год, то теперь основной вид расчета будет — по факту потребления.

Продолжать платить равными платежами в течение года смогут только те, кто и раньше придерживался такой схемы.

Цель нововведения — сделать начисление платы за отопление более прозрачным. Так потребитель будет платить за тепло только в те месяцы, когда оно подается в дома и в случае скачков сумм в платежках сможет выяснить в управляющей компании, правомерно ли начисление и что именно он оплачивает.

Новые правила применяются ко всей территории РФ, однако региональные органы власти смогут корректировать нормы и коэффициенты в зависимости от климатических условий и особенностей теплоснабжения конкретного населенного пункта. Это позволит учесть разницу в погоде между северными и южными регионами страны, пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» директор по продукту сервиса для оптимизации ЖКХ-компаний «Мой дом онлайн» Алексей Шильников.

Что касается Москвы, то порядок оплаты отопления остается без изменений. В столице еще с советских времен платеж разбивается равномерно на 12 месяцев. При этом среднемесячные объемы потребления в столице рассчитываются за предыдущие пять лет.

Тепло с привязкой к Единому государственному реестру недвижимости

Еще одно важное изменение коснется методики подсчета отапливаемой площади. Теперь при расчетах будут использоваться сведения о площади недвижимости из государственного технического учета и Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

«Это значит, что оплата будет начисляться исходя из официальных данных о размерах помещений, а не по устаревшим сведениям управляющих компаний или ресурсоснабжающих организаций», — рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

Важный плюс для населения, по словам юриста — это упорядочивание данных, что должно минимизировать ошибки и исключить ситуации, когда за отопление начисляют суммы, основанные на неверных площадях.

Однако это также означает, что некоторые собственники могут столкнуться с изменениями в суммах платежей: у кого-то они могут снизиться, если раньше площадь учитывалась с завышением, а у кого-то, наоборот, увеличиться, если данные были занижены.

По мнению адвоката и арбитражного управляющего Юлии Ивановой, использование сведений о площади недвижимости из государственного технического учета и из ЕГРП сделает более прозрачными и справедливыми расчеты за коммунальные услуги.

«Это регулирование позволит исключить случаи необоснованного завышения платежных сумм и точнее учитывать реальные площади жилых помещений. Плюсы для населения заключаются в том, что при официальном учете площади можно избежать ситуации, когда заявленная площадь квартиры не соответствует действительности, что в свою очередь способствует более справедливому распределению затрат среди жильцов», — отметила адвокат в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, привязка оплаты к ЕГРН упростит процесс оспаривания неправильных начислений.

Если в ЕГРН указаны неверные данные

Если в ЕГРН указаны данные, включающие площадь балконов и лоджий, которые являются неотапливаемыми помещениями, Алексей Шильников рекомендует провести актуализацию информации.

Для этого потребуется обратиться в соответствующие государственные органы. Нужно подать заявление в Росреестр или МФЦ с просьбой исключить из общей площади квартиры площади балконов и лоджий. Возможно, понадобится технический паспорт или другой документ, подтверждающий, что эти помещения не отапливаются. Алексей Шильников директор по продукту сервиса для оптимизации ЖКХ-компаний «Мой дом онлайн»

Что удобнее — фиксированные платежи или оплата по фактическому потреблению

Здесь мнения разделяются. Фиксированные платежи удобны тем, что позволяют равномерно распределить нагрузку на семейный бюджет в течение года, а расчет по факту потребления мотивирует экономить и учитывать реальное потребление тепла.

«Однако для второго варианта требуется техническая возможность установки приборов учета, а в некоторых домах это сделать затруднительно или невозможно», — подчеркнул юрист Юрий Митин.

Адвокат Юлия Иванова в свою очередь отметила, что удобство формы оплаты коммунальных услуг для населения зависит от индивидуальных обстоятельств.

Оплата фиксированными платежами может быть удобнее для некоторых граждан, так как позволяет предугадывать расходы и бюджетировать свои финансы. Однако это может быть невыгодно в случае, если фактическое потребление ниже. С другой стороны, взимание средств по фактическому потреблению более справедливо, но может вызывать сложности с отслеживанием затрат и колебаниями в ежемесячных платежах. В идеале система должна быть гибкой, позволяя гражданам выбирать наиболее удобный для них способ. Юлия Иванова адвокат

Что делать, если сумму за отопление начислили неверно

Если гражданин считает, что оплата за отопление была начислена неправильно, можно предпринять следующее:

Если в доме установлен индивидуальный прибор учета тепла, проверьте его показания. Они должны соответствовать объему потребленного тепла.



Можно написать жалобу в УК или ТСЖ с требованием пересчета и указанием причины — низкая температура в помещении, недостаточное количество тепла и т.п.



Можно заказать независимую экспертизу, чтобы подтвердить факт недостаточного отопления. Результаты экспертизы помогут вам в переговорах с управляющей компанией.



Если проблема не решается на уровне УК, можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию региона. Она проведет проверку и выдаст предписание о перерасчете, если нарушение подтвердится.

Кроме того, стоит предварительно собрать доказательства своей правоты. К ним могут относиться:

показания о температуре в квартире,



акты проверки состояния отопления в доме,



документы, подтверждающие фактическое потребление.

«Действия должны начинаться с обращения в управляющую компанию с письменным заявлением о перерасчете платежей. В случае отказа от корректировки, можно обратиться с жалобой в жилищную инспекцию или в суд. Важно действовать в соответствии с законодательством и сохранять все документы, чтобы в дальнейшем уверенно отстаивать свои права», — резюмировала адвокат Юлия Иванова.